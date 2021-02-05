هيئة «النقل»: شاركوا في اختيار لون «السطحات» بالمملكة

دعت الهيئة العامة للنقل، المواطنين، إلى المشاركة في اختيار اللون المناسب لمركبات سحب السيارات (السطحات) في المملكة وذلك من بين أربعة ألوان.

وذكرت هيئة النقل، عبر تويتر؛ «لأن الهيئة العامة للنقل تعتز برأيك.. كن شريكًا في اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات (السطحات) في المملكة».

وأشارت هيئة النقل إلى أنه يتم اختيار اللون المناسب من خلال الرابط التالي:

وأشارت إلى أن الهوية الموحدة بألوان عاكسة لمركبات سحب السيارات (السطحات) يهدف إلى:

١- سهولة التعرف على المركبات المخصصة والمرخصة للنشاط.

٢- تمييزها بألوان عاكسة لحماية مستخدمي الطريق.

٣- منع مركبات سحب السيارات غير المخصصة أو المجهزة من ممارسة النشاط.

هيئة النقل، لون مركبات سحب السيارات، لون السطحات،

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