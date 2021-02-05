إصدار «سجل الأسرة» للأمهات.. الأحوال المدنية: «ممكن»

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه يمكن للأمهات إصدار سجل أسرة، وذكر حساب «العناية بالعملاء» التابع للأحوال المدنية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الشأن، قائلا: «نعم.. بإمكانك إصدار سجل أسرة للأمهات.. نسعد بخدمتك».

وقالت المواطنة في استفسارها: إن زوجها لديه سجل أسرة.. فهل تستطيع هي أيضا إصدار سجل أسرة؟

من جهة أخرى، أوضحت الأحوال المدنية، أنه لا يمكن توصيل بطاقة الهوية عبر البريد، مشيرة إلى أن تحديث معلومات المهنة في البطاقة يتطلب تحديد موعد والذهاب لمقر مكتب الأحوال المدنية.

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