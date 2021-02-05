

الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

أطلقت الهيئة العامة للنقل لائحة نقل السيارات وسحب المركبات، بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتعزيز متطلبات السلامة خلال عمليات النقل، وأتمتة النشاط على تلك المركبات، واعتماد ساعات العمل والراحة للسائقين، وتسهيل إجراءات التملك، إلى جانب تعزيز المتطلبات الفنية لممارسة النشاط.

ودعت هيئة النقل الجمهور إلى التصويت في اختيار اللون الأنسب لمركبات سحب السيارات عبر الرابط : https://tga.gov.sa/ar/votes .

وأكد معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل صالح الجاسر في وقت سابق أن صدور اللائحة سيحقق التوطين الكامل للنشاط، وتطويره وتنظيمه، كما سيكافح عمليات التستر فيه؛ بما يسهم في تقديم خدمات عالية الكفاءة والجودة للمستفيدين، مشيراً إلى أن الوزارة ستواصل عملها في دفع عجلة التوطين لتمكين أبناء الوطن وتأهيلهم في مختلف أنشطة صناعة النقل.

فيما استعرضت الهيئة في ورش عمل عقدتها مؤخراً لائحة نشاط سحب المركبات التي حددت مسؤوليات الناقل والمستفيد، حيث أن ملامح اللائحة متعددة الإيجابيات ومن بينها تحديد هوية جديدة وموحدة لمركبات السحب؛ وستكون المركبات قريبا بألوان عاكسة لتسهيل التعرف على المركبات المخصصة والمرخصة للنشاط، وتمييزها بألوان عاكسة لحماية مستخدمي الطريق، ومنع المركبات غير المخصصة من ممارسة النشاط، ويمكن الاطلاع على تفاصيل اللائحة من خلال الرابط:

https://tga.gov.sa/assetsAdmin/images/uploads/land/car-towing.pdf.

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14:14ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر اقتصادي / هيئة النقل تُطلق لائحة نقل السيارات وتدعو الجمهور لاختيار لون مركبات سحب السيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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