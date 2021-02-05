السعودية اليوم / الإمارات تسجل 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا



‎أبوظبي 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس

‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.

وأشارت إلى أنه تم شفاء 3860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.

// انتهى //

13:49ت م

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‎أبوظبي 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة،وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 320,126 حالة.‌‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 14 حالة مصابة نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 902 حالة.وأشارت إلى أنه تم شفاء 3860 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 297,040 حالة.// انتهى //13:49ت م0041

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