السعودية | «الأكاديمية المالية»: تطبيق توكلنا إلزامي لدخول الاختبارات

المناطق_ الرياض

دعت الأكاديمية المالية زوارها من المختبرين بضرورة تفعيل تطبيق “توكلنا” والإفصاح عن الحالة الصحية عند مراجعة مقرات اختباراتها في كل من الرياض, جدة, الدمام, أبها, وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المُعلن عنها مؤخرا, للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة.

وأوضحت الأكاديمية بأن جميع برامجها التدريبية تُقدَّم “عن بُعد” ويمكن للراغبين التسجيل في البرامج والاختبارات من خلال موقعها.

يذكر أن الأكاديمية حرصت منذ بدء جائحة كورونا على توفير بيئة عمل صحية لموظفيها وللمختبرين من خلال قياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء وإلزامهم بارتداء الكمامات وتجنب المصافحة والالتزام بالتباعد وتوفير والمعقمات.