شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير: خطاب بايدن تاريخي وسنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، عبر تويتر: خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن التاريخي أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا كما فعلنا طوال 7 عقود.

وأضاف الجبير: خطاب بايدن أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات. كما بذلنا مع أمريكا الدماء في محاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا.