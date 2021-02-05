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الجبير: خطاب بايدن تاريخي وسنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل بن أحمد الجبير، عبر تويتر: خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن التاريخي أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات، وسنواصل العمل مع أصدقائنا في أمريكا كما فعلنا طوال 7 عقود.

وأضاف الجبير: خطاب بايدن أكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات. كما بذلنا مع أمريكا الدماء في محاربة القاعدة في اليمن وداعش في سوريا.

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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