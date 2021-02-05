اخبار السعوديه

السعودية | الجبير: سنواصل العمل مع أميركا لمواجهة أعدائنا المشتركين

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم الجبير: سنواصل العمل مع أميركا لمواجهة أعدائنا المشتركين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن كان تاريخياً".

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر الجمعة: "أكد التزام أميركا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات".

كما أضاف: "نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

إلى ذلك أوضح: " وأميركا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معاً لمواجهة أعدائنا المشتركين".

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا