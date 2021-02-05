السعودية | الجبير: سنواصل العمل مع أميركا لمواجهة أعدائنا المشتركين

شكرا لقرائتكم الجبير: سنواصل العمل مع أميركا لمواجهة أعدائنا المشتركين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي، عادل الجبير، أن "خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن كان تاريخياً".

وقال الجبير في سلسلة تغريدات على تويتر الجمعة: "أكد التزام أميركا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات".

كما أضاف: "نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات، كما فعلنا منذ أكثر من 7 عقود".

إلى ذلك أوضح: "السعودية وأميركا بذلتا التضحيات في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا، وسنواصل الوقوف معاً لمواجهة أعدائنا المشتركين".