شكرا لمتابعة خبر عن الجبير: بذلنا مع امريكا الدماء في محاربة القاعدة وداعش ونتطلع لإستمرار التعاون والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير اليوم الجمعة عن ترحيبه الواسع بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها .

وقال عادل الجبير في تغريدة له على صفحته الرسمية بـ"تويتر " : كان خطاب الرئيس بايدن تاريخيًا ، وأكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات والتعامل مع التحديات ، نتطلع إلى العمل مع أصدقائنا في الولايات المتحدة لإنهاء النزاعات ومواجهة التحديات ، كما فعلنا منذ أكثر من سبعة عقود .

وأشار وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى تاريخ التعاون السعودي الأمريكي ضد تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم داعش ،وقال : لقد سفكت بلادنا الدماء في تحرير الكويت وفي محاربة القاعدة بما في ذلك في اليمن وداعش في سوريا ، وسنواصل الوقوف معا للوقوف في وجه أعدائنا المشتركين .

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