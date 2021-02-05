شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ سعد الشثري يوضح حكم صلاة الغائب منفرداً على المتوفي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء حكم صلاة الغائب منفرداً على المتوفي .

وقال الشيخ سعد الشثري في برنامج يستفتونك المذاع على قناة الرسالة الفضائية ، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ، صلى على النجاشي صلاة الغائب ، وورد أيضاً أنه صلى على رجل صلاة الغائب .

وأضاف الشيخ سعد الشثري أن الأصل أن تكون صلاة الجنازة صلاة حاضر ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، فمنهم من منع هذه الصلاة مطلقاً وأوجب أن يكون الميت حاضر بين يدي المصلي ، ومن من قال بأن هذا يختص بأهل الفضل والمكانة ، ومن من قال إنما يُصلى صلاة الغائب على من لا يُصلى عليه ، وهناك من قال أن هذا الأمر موكول لصاحب الولاية .

وتابع الشيخ سعد الشثري أن الأظهر أنه إن كان هناك سبب يجعل الإنسان لا يصليها حضورياً فلا مانع أن يصليها غائب ، ومن الموانع حظر التجول بسبب وباء أو حرب أو قطع السفر بين البلدان ونحو ذلك .