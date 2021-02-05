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"الجمارك" توضح أقصى كمية يمكن استيرادها من التبغ والرسوم المفروضة عليها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة الرسوم الجمركية على استيراد الجمارك والحد الأقصى للكمية المسموح بإستيرادها .

وأكدت الجمارك أنه يُسمح بإستيراد 2 كيلو جرام من التبغ مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر ، ولا يسمح بأكثر من ذلك .

وأشارت الجمارك أن الرسوم تطبق على الكمية المستوردة بنسبة 100% بخلاف ضريبة انتقائية بنسبة 100 % وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % .

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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