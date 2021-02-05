شكرا لمتابعة خبر عن "الجمارك" توضح أقصى كمية يمكن استيرادها من التبغ والرسوم المفروضة عليها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة الرسوم الجمركية على استيراد الجمارك والحد الأقصى للكمية المسموح بإستيرادها . كشفت الهيئة العامة للجمارك اليوم الجمعة الرسوم الجمركية على استيراد الجمارك والحد الأقصى للكمية المسموح بإستيرادها . وأكدت الجمارك أنه يُسمح بإستيراد 2 كيلو جرام من التبغ مرة واحدة خلال ثلاثة أشهر ، ولا يسمح بأكثر من ذلك . وأشارت الجمارك أن الرسوم تطبق على الكمية المستوردة بنسبة 100% بخلاف ضريبة انتقائية بنسبة 100 % وضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 % .