شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه بحالة ضباب على الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة منطقة الحدود الشمالية من حالة ضباب تسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية .

وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تؤثر على طريف وعرعر حتى الساعة الواحدة ظهراً منبهة الجميع بالحيطة والحذر .

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة على القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.

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