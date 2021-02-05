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شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد " تنبه بحالة ضباب على الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة منطقة الحدود الشمالية من حالة ضباب تسبب تدني في مدى الرؤية الأفقية .
وأكد المركز الوطني للأرصاد أن هذه الحالة تؤثر على طريف وعرعر حتى الساعة الواحدة ظهراً منبهة الجميع بالحيطة والحذر .
وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه بهطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة على القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.
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