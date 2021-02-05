شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور طارق الحبيب يقدم روشتة لعلاج الغيرة المرضية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

وجه الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي والأمين العام لإتحاد الأطباء النفسيين العرب ، نصائح هامة للتغلب على الغيرة المرضية .

وأكد الدكتور طارق الحبيب أن علاج الغيرة يكون بتحديد الأفكار والمعوّقات الذهنيّة التي يرتبط وجودها بشعور الفرد بالغيرة المرضيّة.

وأضاف طارق الحبيب بعد هذه الخطوة يتعلم الشخص طرق السيطرة على المشاعر، واستخدام تقنيات الوعي التّام للتعامل مع مشاعر الغيرة وقت الشّعور فيها.