شكرا لمتابعة خبر عن توقف ثلاث سفن مصرية قبل توجهها للمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القاهرة (صدى):

أعلن ميناء سفاجا المصري توقف ثلاث سفن مصرية كان من المقرر توجهها أمس إلى ميناء ضبا السعودي .

وأرجع أحد مسؤولي نقل البضائع من الجانب المصري أن السبب يعود لقرار العمل بنظام النقل التبادلي بين مصر والمملكة وهو يعتمد على سفر العبارة بدون سائق وتفريغ الشحنة بمحطة تبادلية بالمملكة وعودة الشاحنة فارغة دون سفر السائقين .

وأضاف أن سائقي الشاحنات رفضوا القرار وطالبوا بعودة النظام الأول مما أدى لتعطل تسيير 500 إلى 600 شاحنة بميناء سفاجا المصري .

وتابع أن هذا القرار يعود للإجراءات الإحترازية ضد كورونا ، ولكن رفضه السائقون مما تسبب في تخفيض حجم الصادرات المصرية للسعودية والخليج ، خاصةً وأن خط سفاجا – الضبا بينمصر والسعودية كان ينقل من 300 إلى 400 شاحنة في اليوم نظراً لقرب المسافة ، وذلك قبل أزمة كورونا .