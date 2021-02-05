شكرا لمتابعة خبر عن "أبشر" توضح طرق تفعيل الحساب على المنصة من خلال البنوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت منصة أبشرالإلكترونية الوسائل التي تتيحها البنوك في المملكة لتمكين المستفيدين من تفعيل حسابهم على المنصة.

وأشارت منصة أبشر إلى أن مصرف الراجحي وبنكي الأهلي والجزيرة يتيحوا تفعيل حساب "أبشر" من خلال أجهزة الصراف الآلي، والهاتف المصرفي والموقع الإلكتروني، وتطبيق الجوال.

وأكدت أنه يمكن تفعيل الحساب من خلال البنك العربي، وبنك الرياض، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك البلاد، وبنك ساب، ومصرف الإنماء، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأول، وبنك سامبا.

وأضافت منصة أبشر أن هذه البنوك تتيح وسيلة أو أكثر لتفعيل حساب "أبشر".