شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شيخ ينهي محاضرة داخل جامع بالرياض بعد إبلاغه بقرار تعليق حلقات الدروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص أحد شيوخ جوامع الرياض على الإمتثال لأوامر الجهات المختصة بمجرد علمه بقرار تعليق الدروس أثناء إلقاء المحاضرة .

وأظهر مقطع فيديو لحظة معرفة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز السعيد أستاذ السنة وعلومها بجامعة الإمام ، لقرار تعليق الدروس أثناء المحاضرة بالجامع الكبير، فقام على الفور بإنهاء المحاضرة تقديراً لجهود الدولة وقراراتها في هذه الظروف .

وأكد الشيخ عبد العزيز السعيد أنه صدر توجيه من الجهات المختصة وسماحة المفتي بإيقاف المحاضرات وجعلها عن بعد ، داعياً الله تعالى أن يرفع الوباء ويجعل هذا الإبتلاء تطهير لذنوب المسلمين .