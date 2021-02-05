شكرا لمتابعة خبر عن هطول أمطار رعدية على أجزاء من مكة المكرمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم ، والطائف ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.