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هطول أمطار رعدية على أجزاء من مكة المكرمة

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم ، والطائف ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

MO Nasa

MO Nasa

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