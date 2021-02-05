شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يعلن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء ومتابعوه يعرضون عليه حلول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن معاناته من مشكلة عدم شرب الماء خاصةً في الشتاء مما يسبب له مشاكل صحية .

وقال تركي آل الشيخ في حسابه على "تويتر" :عندي مشكلة قلة شرب الماء للاسف ... وش الحل !

وانهالت تعليقات المتابعين لعرض الحل على المستشار تركي آل الشيخ ، فقال أحد المتابعين : اذا عملت مجهود بالمشي اوغيره تشعر بالعطش وتطلب الماء .

ونصحته مواطنة أخرى قائلة : ماذا لو غيرت معاليك هذا المعتقد الى معتقد جديد .. ( انا اعي اهمية شرب الماء وكمية المياه التي اشربها في ازدياد يومياً ) مع تخيل تحقق الرغبه ، الامر سيختلف ، ليرد عليها مازحاً : يعني اكلم نفسي !.

بينما نصحه آخر بتناول الفول وخبز النخالة في الإفطار ما يجلب الشعور بالعطش ، ونصح آخر بالإطمئنان على الحنجرة ، ومن أبرز الحلول الإكثار من التمارين الرياضية ، ووضع الماء بجانبه على الطاولة وفي كل مكان يجلس فيه لتحفيزه على الشرب .