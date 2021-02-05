شكرا لمتابعة خبر عن أمين منطقة عسير يوجه بتشديد أعمال الرقابة الميدانية بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

ضمن جهود بلدية خميس مشيط الرقابية وأعمالها الميدانية في متابعة الأسواق وتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والبروتوكولات ‏الخاصة للوقاية من فيروس كورونا وبناء على متابعة وتوجيهات سعادة أمين منطقة عسير الدكتور وليد محمد الحميدي ‏فقد تم تكثيف أعمال الرقابة على المجمعات التجارية والمولات وأماكن تجمع العمالة في أسواق المحافظة والمنطقة المركزية وسط البلد ‏وقد تم مباشرة بلاغ من قبل العمليات المشتركة عن وجود تجمعات في أحد قصور الأفراح وبناء على ذلك تم إغلاق الموقع بمشاركة الجهات الأمنية و اتخاذ ما يلزم كما تم رصد عدد تسع مخالفات للإجراءات الاحترازية ‏بالاضافة الى ضبط وإزالة 23 بائع متجول مخالف وانذار 43 محل آخر مخالف.

كما تم توزيع كافة الفرق الميدانية للتأكد من مدى إلتزام جميع المجمعات والأنشطة التجارية من تطبيق كافة الإحترازات والإجراءات النظامية للوقاية من فايروس كورونا.