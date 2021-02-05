برنامج حساب المواطن: عقد الإيجار لا يُثبت استقلالية المُرافق

أوضح برنامج حساب المواطن، أنه لا يمكن للمُرافق إضافة عقد الإيجار لإثبات استقلاليته، مشيرًا إلى خطوات إرفاق عقد ساري الصلاحية عقب انتهاء عقد الإيجار.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» (التابع للبرنامج عبر موقع تويتر)، أنه «لا يمكن للمرافق إضافة عقد الإيجار الموحد كمستند لإثبات الاستقلالية؛ حيث لابد أن يكون عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم الرئيسي».

وقال مواطن في استفساره إنهم ثلاثة أخوة استأجروا شقة، وتم إرفاق العقد بملفاتهم الثلاثة: فهل يتم الصرف للمرافق مثل صاحب العقد الرئيسي؟

في السياق ذاته، أوضح حساب المواطن، أنه في حال انتهاء مدة العقد يجب التوجه إلى البوابة الإلكترونية وإرفاق عقد إيجار موحد (ساري الصلاحية) بحيث يتم استخراجه من قبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قبل وزارة الإسكان، حتى لا يؤثر ذلك على الأهلية والاستحقاق.

وأضاف أنه يتم حذف العقد المنتهى قبل إرفاق العقد الجديد، وذلك عن طريق أيقونة (تفاصيل الطلب- إدارة المرفقات) والانتقال إلى (الإجراءات) وحذف المرفق المنتهي وإرفاق العقد الجديد.

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