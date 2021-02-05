السعودية اليوم / أمانة جازان تكثف جولاتها الرقابية بمحافظة صبيا



صبيا 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على المراكز التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في محافظة صبيا ، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس

كما شملت الجولات الرقابية قاعات الأفراح، للتأكد من مدى التقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية .

وتنفذ أمانة المنطقة أعمالها الرقابية على مدار الساعة ، في الوقت الذي شددت من الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع ، وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة .

//انتهى//

12:28ت م

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صبيا 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسكثفت أمانة منطقة جازان جولاتها الرقابية على المراكز التجارية والمطاعم وأسواق النفع العام والمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة في محافظة صبيا ، للتأكد من اتباع الشروط الوقائية والنظامية للحد من انتشار فيروس كورونا كما شملت الجولات الرقابية قاعات الأفراح، للتأكد من مدى التقيد بالتعليمات والإجراءات الصحية .وتنفذ أمانة المنطقة أعمالها الرقابية على مدار الساعة ، في الوقت الذي شددت من الإجراءات الوقائية بهدف سلامة الجميع ، وتطبيق العقوبات بحق المحلات المخالفة .//انتهى//12:28ت م0033

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