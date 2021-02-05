

أبها 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

إعداد : حسن آل عامر.

تصوير : علي الشهري.

فيديو : أحمد آل عواض.

جمعت الطبيعية جمالها بين أحضان الأودية في تهامة عسير، وغدت بطونها ومنحدراتها الجبلية بساطاً أخضر يزدان بنسياب جداول المياه وترانيم خريرها الممتزج بتغاريد الطيور وحفيف أشجارها الباسقة ، تعطر الأجواء نسائم شذى النباتات العطرية .

وتنحدرالأودية نحو الغرب من مرتفعات السراة ، أجزاؤها العليا عبارة عن ممرات عميقة وضيقة ثم تبدأ نزولاً في الاتساع وتنتشر على جوانبها القرى ، مما أضفى طبيعة تأسر الناظر خاصة في فصلي الشتاء والخريف ومن أشهرها أودية "يبه ، والبرداني ، والغيناء ،والصليل ،وذهبان ، فوادي "يبه" الواقعه روافده العليا في محافظة "المجاردة" يمتد بطول 100 كيلو متر حتى يصب في البحر الأحمر بالقرب من محافظة " القنفذة" ، وبات مقصداً لكل من يبحث عن جمال الطبيعة البكر .

ولعل" وادي حلي " الذي تبدأ روافد تصريفه العليا من رجال ألمع جنوبا وحتى تهامة بني شهر شمالاً ، الأشهر ضمن أودية المنطقة ، وتتجمع في أحضانه السيول المنحدرة من السراة ومن الأدوية المجاورة لتبلغ منتهاها في البحر الأحمر . وتبلغ مساحة حوض تصريف وادي حلي 4783 كيلو متراً مربعاً وطوله 145 کيلو متراً ، فيما يقدر متوسط التصريف السنوي للوادي بـ 161 مليون متر مکعب .

واشتهر "وادي البَرْدَاني" الواقع في محافظة "بارق" بجماله الأخاذ ومياهه المتدفقة معظم أشهر العام ، تسكنه العديد من الطيور النادرة والحيوانات البرية على امتداده بطول ثمانية كيلو مترات ، ولا يقل وادي " الغيناء " جمالاً عن سابقه حيث ينحدر من أعالي جبال السروات وحتى جنوب محافظة بارق ، مشكلاً لوحة طبيعية .

ويكتسي "وادي الصليل" بالغطاء النباتي الكثيف طوال العام ويتميز بأشجاره المعمرة والنادرة مثل " الأثب والجميز والثعب و السدر" وغيرها، وتعدد الحياة الفطرية لأنواع من الطيور مثل السنونو والحيوانات البرية وفصائل الأشجار والنباتات.

// انتهى //

12:18ت م

0032





كانت هذه تفاصيل خبر تقرير / الخضرة والماء يرسمان جمال الطبيعة في أودية عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.