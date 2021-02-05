السعودية اليوم / روسيا تسجل 16688 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

سجلت روسيا 16688 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم منها 2032 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و934606 حالات منذ بدء الجائحة.

كما أكدت السلطات الصحية الروسية وفاة 527 شخصا بفيروس

// انتهى //

11:35ت م

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موسكو 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت روسيا 16688 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 اليوم منها 2032 في موسكو ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى ثلاثة ملايين و934606 حالات منذ بدء الجائحة.كما أكدت السلطات الصحية الروسية وفاة 527 شخصا بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية لتصل حصيلة الوفيات إلى 75732.// انتهى //11:35ت م0027

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