السعودية اليوم / الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



نيودلهي 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

سجلت الهند 12408 إصابات جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و823 شخصا.

وأفادت أن 15 ألفا و408 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند 10 ملايين و496 ألفا و308 أشخاص.

// انتهى //

10:22ت م

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نيودلهي 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسسجلت الهند 12408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و802 ألفا و591 شخصا.وذكرت وزارة الصحة الهندية اليوم، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و823 شخصا.وأفادت أن 15 ألفا و408 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند 10 ملايين و496 ألفا و308 أشخاص.// انتهى //10:22ت م0020

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