السعودية اليوم / " الأرصاد " : هطول أمطار رعدية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة



الطائف 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على منطقة مكة المكرمة تشمل محافظات اضم ، والطائف ، وميسان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً .

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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09:42ت م

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