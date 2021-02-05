السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها



الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

//انتهى//

09:37ت م

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الرياض 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة باتسي ريدي الحاكم العام لنيوزيلندا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.//انتهى//09:37ت م0015

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