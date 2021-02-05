السعودية اليوم / "الأرصاد" : سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة



المدينة المنورة 23 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 05 فبراير 2021 م واس

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية .

وبين أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر ووادي الفرع وينبع ،وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 7 مساءً .

// انتهى //

09:13ت م

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