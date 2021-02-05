سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 5 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، 5 فبراير 2021، في البنوك، وشركات الصرافة، وماكينات الصراف الآلي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وواصلت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، رحلة صعودها للشهر الثامن، بعد أن تأثرت بتداعيات كورونا لمدة 3 أشهر.

تراجع الدولار

وتراجع متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.67 جنيه للشراء، و 15.77 جنيه للبيع.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفقا لمسح لـ"الخليج 365" على الأسعار في 29 بنكا، انخفض متوسط سعر الدولار في مصر، اليوم الجمعة، في البنوك، إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

وسجل سعر الدولار في مصر أمام الجنيه أعلى سعر عند 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع في بنك واحد فقط هو البنك الأهلي اليوناني.

وانخفض سعر الدولار في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، وبنك مصر، قرشين كاملين، إلى عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وهو نفس السعر في 4 بنوك أخرى.

فيما جاء أقل سعر للدولار، عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، في 3 بنوك هما بنك HSBC، ة التجاري الدولي، والمصرف العربي الدولي.

تثبيت الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، لتظل كما هي منذ 3 شهور.

وكان أخر تخفيض لسعر الفائدة في مصر في 12 نوفمبر/ تشرين الماضي، أي منذ 84 يوما.

وحسب رويترز، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 8.25% وسعر إقراض ليلة عند 9.25% للمرة الثانية على التوالي.

أسعار اليورو والإسترليني

تراجع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي، اليوم الجمعة، إلى نحو 18.73 جنيه للشراء، و18.85 جنيه لبيع، مقابل نحو 18.82 جنيه للشراء، و18.94 جنيه للبيع، أمس الخميس.

فيما انخفض متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، عند نحو 21.33 جنيه للشراء، و21.47 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.35 جنيه للشراء، و21.49 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

تراجع متوسط سعر صرف الريال السعودي، لدى المركزي المصري، اليوم الجمعة، قرشا واحدا، إلي نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.16 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

كما هبط متوسط الدرهم الإماراتي، قرشا واحدا، إلى 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما انخفض متوسط الدينار الكويتي، إلى 51.52 جنيه للشراء، و51.98 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.69 جنيه للشراء، و52.10 جنيه للبيع.

ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب رويترز، كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي، في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، نحو 40.063 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.