أمطار المدينة المنورة تتواصل حتى الـ7 مساءً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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هطلت أمطار المدينة المنورة بغزارة فجر اليوم الجمعة، فيما لا تزال فرصة هطول الأمطار قائمة خلال ساعات النهار والساعات الأولى من الليل.

وتداول مواطنون عددًا من الصور ومقاطع الفيديو التي توثق الأمطار التي هطلت فجر اليوم داعين الله أن يجعلها أمطار خير وبركة ويعم بنفعها البلاد والعباد.

تنبيه من أمطار المدينة المنورة

ونبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من سحب رعدية ممطرة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وبين أن الحالة تشمل المدينة المنورة ومحافظات بدر ووادي الفرع وينبع، وتستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

حالة عطاء تتواصل

وكان أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند توقع أن تستمر الحالة المطرية عطاء لليوم الثالث على التوالي متوقعًا أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة، مكة، الزلفي، سدير، الوشم، عفيف، الدوادمي، حفر الباطن، تبوك والجوف.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.