حركة مفاجئة من ترامب بشأن إجراءات عزله

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365- ترجمة: منة الله أشرف

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طب مديرو إجراءات العزل من دونالد ترامب الإدلاء بشهادته تحت القسم في محاكمته الأسبوع المقبل، لكن مستشار الرئيس السابق، أعلن بالنيابة عنه عن خطوة مفاجئة.

ترامب يرفض الحضور

وقال المستشار جيسون ميلر، لموقع DailyMail.com إن الرئيس لن يحضر هذ المحاكمة لأنه يعتبرها إجراء غير دستوري، وكان قد أرسل مدير إجراءات العزل، جيمي راسكين، خطابًا إلى الرئيس السابق في وقت متأخر أمس، يطلب منه الإدلاء بشهادة تحت القسم، إما قبل أو أثناء محاكمة مجلس الشيوخ وذلك حول سلوكه في 6 يناير وهو اليوم الذي اقتحم فيه أنصاره أعضاء الكابيتول.

حيلة دعائية

وقال محامي ترامب، بروس كاستور، لشبكة إن بي سي نيوز: لا، لن يحضر الرئيس، ولن يتخذ موقفًا ضد هذه الإجراءات غير الشرعية، ووصف الرسالة بأنها حيلة دعائية، وحيلة علاقات عامة من الديمقراطيين، واتهم المديرين بممارسة الألعاب السياسية.

وأضاف: استخدام دستورنا لإجراء إجراءات عزل مزعومة أمر خطير للغاية.

وتشير الخطوة المفاجئة من كلا الطرفين، سواء دعوة ترامب للإدلاء بشهادته، أو رفضه الحضور، إلى أنهم يعتزمون محاكمة الرئيس السابق بقوة.

وإذا رُفضت دعوة الإدلاء بالشهادة، كما هو حدث بالفعل، فإن مجلس الشيوخ يحتفظ بأي وجميع الحقوق، بما في ذلك الحق في إثبات أن رفض الرئيس السابق للإدلاء بشهادته يدعم استنتاجًا سلبيًا قويًا بشأن أفعاله وتقاعسه في أحداث 6 يناير 2021.

وتبدأ محاكمة الاتهام الثلاثاء المقبل في مجلس الشيوخ.



