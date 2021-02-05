الحصيني : تراجع درجة الحرارة 8 درجات وحالة عطاء تتواصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات الحالات المناخية المميزة في المملكة، عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن تتراجع درجة الحرارة في عدد من المناطق لما يصل إلى 8 درجات خلال الأيام المقبلة بسبب الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

تراجع درجة الحرارة المتوقعة

وقال الحصيني: متوقع موجة برد متوسطة القوة، ومتوقع أن توالي درجة الحرارة انخفاضها تدريجيًا وعودة الأجواء الباردة على المناطق الشمالية ثم الغربية من اليوم الجمعة 1442/6/23هـ ومن السبت 1442/6/24هـ تعود الأجواء الباردة على المنطقة الوسطى ويتراوح مقدار الانخفاض من 3 إلى 8 درجات مئوية عما سجلته يوم الأربعاء 1442/6/21هـ مع نشاط للرياح يستمر عدة أيام.

منخفض جوي يعبر أجواء السعودية

بدوره توقع أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن يتمركز المنخفض الجوي شمالي السعودية اليوم، فيما يعبر خط الجبهة الباردة أراضي المملكة ما يؤثر على تراجع درجات الحرارة.

وقال المسند : مركز المنخفض الجوي سوف يتمركز شمالي السعودية اليوم، والرياح متقلبة ونشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق الوسطى، وخط الجبهة الباردة يعبر الأراضي السعودية زاحفًا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، يجر خلفه كتلة باردة، ومن أمامها كتلة دافئة مدفوعة إلى الجنوب الشرقي.

من جهة أخرى أشار المسند إلى أن اليوم هو الثالث من الحالة المطرية عطاء ومتوقع أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة، مكة، الزلفي، سدير، الوشم، عفيف، الدوادمي، حفر الباطن، تبوك والجوف.

