منخفض جوي شمال السعودية والرياح متقلبة ونشطة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند أن يتمركز المنخفض الجوي شمالي السعودية اليوم، فيما يعبر خط الجبهة الباردة أراضي المملكة ما يؤثر على تراجع درجات الحرارة.

وقال المسند : مركز المنخفض الجوي ” L” يتمركز شمالي السعودية اليوم، والرياح متقلبة ونشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق الوسطى، وخط الجبهة الباردة يعبر الأراضي السعودية زاحفًا من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي، يجر خلفه كتلة باردة، ومن أمامها كتلة دافئة مدفوعة إلى الجنوب الشرقي.

حالة عطاء تتواصل في السعودية لليوم الثالث

من جهة أخرى أشار المسند إلى أن اليوم هو الثالث من الحالة المطرية عطاء ومتوقع أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من مناطق: الحدود الشمالية، حائل، القصيم، المدينة، مكة، الزلفي، سدير، الوشم، عفيف، الدوادمي، حفر الباطن، تبوك والجوف.

حالة الطقس اليوم في السعودية

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

حركة الرياح وارتفاع الأمواج

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

تنبيه من طقس مكة

إلى ذلك نبه المركز الوطني للأرصاد في السعودية من حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، حيث تكون السحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.



