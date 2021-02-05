الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

تحذير من حالة الطقس في مكة وانعدام الرؤية حتى الـ10 مساءً

متابعات الخليج 365 - الرياض

العناوين الفرعية

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم من حالة الطقس على منطقة مكة المكرمة، حيث تكون السحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة تشمل محافظات أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس اليوم

توقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

حركة الرياح السطحية

وأشار تقرير الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 25-48 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

