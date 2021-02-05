إغلاق 8 منشآت في حفر الباطن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن مساء أمس الخميس، 8 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

122 جولة نفذتها أمانة حفر الباطن

وقامت أمانة حفر الباطن وبلدياتها التابعة لها بـ 122 جولة ميدانية على عدد من المنشآت التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة والمراكز الرياضية للتأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا‬⁩.

وتؤكد أمانة حفر الباطن مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وفق التوجيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية.