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إغلاق 8 منشآت في حفر الباطن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

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شكرا لقرائتكم إغلاق 8 منشآت في حفر الباطن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-05

إغلاق 8 منشآت في حفر الباطن لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

مؤكدة استمراراها في الجولات

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أغلقت أمانة محافظة حفر الباطن مساء أمس الخميس، 8 منشآت لمخالفتها التعليمات والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس .

122 جولة نفذتها أمانة حفر الباطن

وقامت أمانة حفر الباطن وبلدياتها التابعة لها بـ 122 جولة ميدانية على عدد من المنشآت التجارية والمطاعم وصالونات الحلاقة والمراكز للتأكد من تطبيق الاحترازات والإجراءات الوقائية الخاصة بجائحة كورونا‬⁩.

وتؤكد أمانة حفر الباطن مواصلة أعمالها الميدانية والرقابية وفق التوجيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية للمنشآت والمجمعات التجارية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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