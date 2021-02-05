شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ الحاكم العام لنيوزيلندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للحاكم العام لنيوزيلندا السيدة باتسي ريدي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها.

وقال الملك المفدى: «يطيب لنا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق اطراد التقدم والازدهار».

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة مماثلة للسيدة باتسي ريدي، عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب نيوزيلندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.