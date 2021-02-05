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استغل معالج شعبي أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في الترويج لأدوية ادعى أنها تساعد في علاج أمراض العيون وإعادة النظر للمكفوفين.
وقال المعالج، وفقا لصحيفة “الوطن”، إنه اخترع 15 دواء لأمراض العيون مثل جلطة العيون، والمياه البيضاء، والذبابة الطائرة، وأن هذه الأدوية تعيد البصر للمكفوفين.
وذكر أحد مستخدمي هذه الأدوية أنه استخدمها لعلاج السكري، ولاحظ أنه يتهيأ له أحيانا أنه يرى، مضيفا أن الأدوية التي حصل عليها من المعالج تحتوي على بول الإبل وعشبة الحنظل والحبة السوداء والزنجبيل، في حين أكد شخصان آخران أن هذه الأدوية لم تساعدهما في تحسن النظر وأن ما قاله المعالج مجرد أكاذيب.
ومن جهته، أوضح استشاري السموم وتحليل الأدوية والأعشاب، بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، الدكتور محمد الطفيل، خطورة المكونات التي يستخدمها هذا المعالج الشعبي، حيث ذكر أن الخلطات الشعبية تكون غير معقمة، وأن إضافتها لبول الإبل يؤدي إلى تكاثر الجراثيم والبكتيريا ومشاكل في الجهاز الهضمي قد تصل للتسمم.
ونفى صلة “عشبة الحنظل” بعلاج أمراض العيون، لافتا إلى أن الدراسات أكدت أن هذه العشبة خطيرة وقد تتسبب في تقرحات ونزيف للمعدة، داعيا إلى الإبلاغ عن مروجي هذه الخلطات.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر معالج شعبي يدعي اختراع 15 دواء لعلاج العمى وأمراض العيون .. واستشاري يحذر من مكوناتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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