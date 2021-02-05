فيديو.. شاب سعودي يروي قصة تحديه الظروف والعمل صباحاً ومساءً لتوفير متطلبات أسرته

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روى شاب بمحافظة الأفلاج، قصة تحديه الظروف والعمل في أحد محلات القطاع الخاص لفترتين خلال اليوم الواحد منذ 13 عاماً؛ لتوفير متطلبات أسرته.

وأوضح الشاب فهد الدوسري، أنه كسر حاجز العيب بالتوجه للعمل الحر في أحد محلات الاتصالات لفترتين صباحية ومسائية، وكذلك استخدامه دراجة نارية للذهاب إلى العمل وجلب متطلبات منزل والديه.

ولفت وفقاً لـ”سبق”، إلى أنه واجه بعض الصعوبات في البداية بسوق العمل حتى تحسنت الأحوال، مبيناً أنه يتقاضى راتباً يسد حاجته وبعض متطلبات منزل والده.

ونوه إلى أنه لا يفكر في كلام الإحباط الذي يتلقاه من البعض، ويُخطط لافتتاح محل خاص به في المستقبل بعد توفير الأموال اللازمة.

Source akhbaar24.argaam

