حمد بن جروان يمازح والدته على الهواء بمباركة زواج والده.. والأخيرة ترد (فيديو)

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مازح الدكتور حمد بن جروان، أحد محاربي السرطان، والدته على الهواء مباشرة بمباركته لوالده على الزواج، مبيناً أنه حوّل إصابته بمرض السرطان من موضوع شفقة إلى افتخار.

واستعرض “بن جروان”، في لقاء ببرنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية” أمس (الخميس)، جوانب من حياته ومحاربته لمرض السرطان خلال 12 عاماً.

وقال إنه تعايش مع السرطان منذ علمه بإصابته، وحصل خلال فترة علاجه على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وتحوّل إلى شخص يراه الناس في اللقاءات والجمعيات التي تدعو للفخر، بدلاً من رؤيته في غرف العمليات وجلسات العلاج الكيماوي.

ووجه “بن جروان” رسالة إلى كل مريض بالسرطان، بعدم الخلط بين المرض والموت، والنظر إلى الإيجابيات، مطالباً الجميع عند زيارة المرضى بعدم الحديث عن الموت والدعاء لهم بالشفاء.

Source akhbaar24.argaam

