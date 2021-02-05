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رثى الأمير عبد الرحمن بن مساعد أخاه الأمير مشهور، الذي توفي أمس الأربعاء، بقصيدة عدّد فيها مآثره وخصاله. وقال الأمير عبد الرحمن في القصيدة: كلٍ لدرب المـوت ساير بلا ريب وما دايم الا وجه من للسما نور آمنت بالمكتوب من غير تكذيب لكن فتك بي الهم والقلب مكسور لا ماعلي فشدة الحزن تثريب من هو فقد فقدي فتالله معذور الله يعظم أجر الاحسان والطيب والصدق والأخلاق في مـوت مشهور مـات الكريم الشهم عالى المراقيب مـات السند والفخر والفصل في الشور مـات الحليم القرم راعي المواجيب مـات العمد والذخر له فضل مأثور يالواحد الرحمن ياعالم الغيب يا منزل الأعراف والحج والطور يمن كتابه جنبه كل تعـذيب ويسر حسابه واجعل الذنب مغفور Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر عبد الرحمن بن مساعد يرثي أخاه الأمير مشهور: مـات السند والفخر.. والقلب مكسور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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