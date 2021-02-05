الحصيني: موجة برد متوسطة يتوقع أن تبدأ اليوم على هذه المناطق

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توقع الباحث في شؤون الطقس عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد بعض مناطق المملكة موجة برد متوسطة القوة ابتداءً من اليوم (الجمعة).

وقال الحصيني، إن درجات الحرارة ستواصل انخفاضها تدريجياً، تزامناً مع عودة الأجواء الباردة على الشمالية ثم الغربية اليوم (الجمعة)، وكذلك الوسطى غداً (السبت).

ونوه إلى أن مقدار الانخفاض سيكون من ثلاث إلى خمس درجات مئوية عما سجلته أول أمس (الأربعاء)، مشيراً إلى أنه يُتوقع أيضاً استمرار نشاط الرياح عدة أيام.

Source akhbaar24.argaam

