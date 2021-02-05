ماجد القصبي: صناعة الإعلام تفرض تحديات تتطلب الابتكار والإبداع

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زار وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، ونائب الرئيس خالد بن حمود الغامدي، ومساعدو الرئيس.

وبدأ الوزير ماجد القصبي بجولة على مبنى التلفزيون، واطلع على تفاصيل العمل الفنية والعملية، كما اطلع معاليه على الاستديوهات الجديدة وغرف التحكم.

تحديات صناعة الإعلام

وأكد القصبي أن صناعة الإعلام تفرض تحديات تتطلب الابتكار والإبداع، وشدد على الاستثمار في التدريب وتطوير الكفاءات؛ لأنها رهان النجاح.

وفي نهاية الزيارة اجتمع معالي الوزير مع قيادات الهيئة والموظفين، وأبدى في بداية الاجتماع إعجابه لما يقوم به موظفو الهيئة بعمل ملموس وتقديمهم خدمة للمشاهدين كافة بنقل كل ما يحوز على رضاهم على الشاشات.

واستمع الوزير ماجد القصبي في نهاية الاجتماع لاقتراحات وآراء الموظفين.

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