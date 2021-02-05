- 1/13
- 2/13
- 3/13
- 4/13
- 5/13
- 6/13
- 7/13
- 8/13
- 9/13
- 10/13
- 11/13
- 12/13
- 13/13
︎ :
.
زار وزير الإعلام المكلف د. ماجد بن عبدالله القصبي هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكان في مقدمة مستقبليه الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الأستاذ محمد بن فهد الحارثي، ونائب الرئيس خالد بن حمود الغامدي، ومساعدو الرئيس.
وبدأ الوزير ماجد القصبي بجولة على مبنى التلفزيون، واطلع على تفاصيل العمل الفنية والعملية، كما اطلع معاليه على الاستديوهات الجديدة وغرف التحكم.
تحديات صناعة الإعلام
وأكد القصبي أن صناعة الإعلام تفرض تحديات تتطلب الابتكار والإبداع، وشدد على الاستثمار في التدريب وتطوير الكفاءات؛ لأنها رهان النجاح.
وفي نهاية الزيارة اجتمع معالي الوزير مع قيادات الهيئة والموظفين، وأبدى في بداية الاجتماع إعجابه لما يقوم به موظفو الهيئة بعمل ملموس وتقديمهم خدمة للمشاهدين كافة بنقل كل ما يحوز على رضاهم على الشاشات.
واستمع الوزير ماجد القصبي في نهاية الاجتماع لاقتراحات وآراء الموظفين.
Source almowaten
كانت هذه تفاصيل خبر ماجد القصبي: صناعة الإعلام تفرض تحديات تتطلب الابتكار والإبداع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.