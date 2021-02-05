“البلدية والقروية” توضح تفاصيل قرار صادر بشأن تصحيح أوضاع مراكز التزيين النسائي المرخصة

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أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تفاصيل قرار أصدره الوزير بشأن تصحيح أوضاع مراكز التزيين النسائي القائمة والمرخصة.

وقالت الوزارة إنه إشارة إلى ما تم تداوله عن إمهال صوالين التزيين النسائي داخل الأحياء السكنية مهلة عامين لنقلها إلى شوارع تجارية، فإنها تشير إلى قرار سبق أن أصدره الوزير الصادر بهذا الخصوص في 28 المحرم الماضي.

وأبانت أن القرار نص على أنه يجب “على المنشآت القائمة المرخصة تصحيح أوضاعها خلال سنة من تاريخ إصدار القواعد التنفيذية لضوابط ممارسة هذا النشاط”.

وكان قد جرى تداول معلومات عن تعديلات أدخلتها الوزارة على لائحة قطاع التزيين النسائي؛ حددت مهلة لمدة عامين لمراكز التزيين النسائي القائمة داخل الأحياء السكنية للانتقال إلى مواقع بديلة على شوارع تجارية.

Source akhbaar24.argaam

