تنبيهات الأرصاد: أمطار وسحب رعدية وأتربة مثارة على بعض مناطق المملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن تشهد بعض مناطق المملكة هطول أمطار رعدية وتكون سحب رعدية وضباب، ونشاطًا للرياح وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية ، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال المركز الوطني للأرصاد، في سلسلة تنبيهات، إنَّ مناطق مكة المكرمة «الليث، جدة، خليص، الكامل، رابغ، المدينة المنورة، خيبر» والمدينة المنورة «الحناكية، المهد» وتبوك «حقل»، تشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية.

وتسيطر نفس الحالة المناخية على منطقة القصيم «الأسياح، البدائع، البكيرية، الرس، الشماسية، المذنب، النبهانية، بريدة، رياض الخبراء، ضرية، عقلة الصقور، عنيزة، عيون الجواء» والباحة «الباحة، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد، قلوة».

وهناك رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية على «الخرمة، الموية، تربة، رنية» بمنطقة مكة المكرمة، و«الخفجي، قرية العليا، حفر الباطن» بالمنطقة الشرقية، و«بدر، وادي الفرع، ينبع» بمنطقة المدينة المنورة، و«الزلفي، الغاط، المجمعة» بمنطقة الرياض.

ووفق المركز الوطني للأرصاد، فإن هناك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنّ في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية «الأحساء، الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، النعيرية، بقيق، رأس تنورة».

وتشهد منطقة الحدود الشمالية «طريف، عرعر»، هطول أمطار وتكون ضباب مصحوب بتدنّ في مدى الرؤية.