اقتران الزهرة وزحل في سماء السعودية.. وفلكية جدة: غدًا السبت

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيُرصَّد بسماء السعودية والوطن العربي، صبيحة غد السبت، اقتران كوكبي الزهرة وزحل بالأفق الشرقي؛ حيث سيفصل بينهما (0.4) درجة فقط، قبل شروق الشمس بوقت قصير.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبوزاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن ضوء شفق الصباح سيؤثر على رؤية الاقتران بالعين المجردة، موضحًا أن الكوكبين سيظهران قريبين من بعضهما بالنسبة للراصد.

وقال: يقعان على نفس خط الرؤية من الأرض؛ ولكن ليس في الفضاء، فكوكب الزهرة يتحرك في مدار يقع ما بين الأرض والشمس، في حين أن زحل يتحرك خلف الأرض بل وخلف كوكب المشتري، فزحل هو الكوكب السادس من حيث البعد عن الشمس.

وأضاف أن الزهرة أكثر لمعانًا من زحل بنحو 65 مرة بالوقت الحالي، وسيكونان أمام كوكبة الجدي، ويمكن رؤيتهما سويا في مجال رؤية تليسكوب منخفض القوة أو من خلال المنظار.

يُذكر أنه بعد يوم الاقتران سيستمر الزهرة بالهبوط باتجاه الشمس كل يوم وسوف يلتقي كوكب المشتري ويقترن به في 11 فبراير الجاري.

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