الحصيني: موجة برد.. وانخفاض الحرارة من 3 إلى 8 درجات مئوية

توقَّع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، موجة برد متوسطة القوة، وانخفاضًا في درجات الحرارة يتراوح من (3) إلى (8) درجات مئوية.

وقال الحصيني إنه متوقع بدءًا من اليوم الجمعة، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها تدريجيًا وعودة الأجواء الباردة على الشمالية ثم الغربية، وبدءًا من غدٍ السبت على الوسطى.

وأشار الحصيني إلى أن مقدار الانخفاض في درجات الحرارة يتراوح من (3 – 8) درجات مئوية، مع نشاط للرياح، موضحًا أنه متوقع أن تستمر الموجة الباردة لعدة أيام.

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