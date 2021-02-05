«الخطوط السعودية»: خطوتان لاسترجاع قيمة «التذاكر الملغاة»

أوضحت الخطوط السعودية، أن استرجاع نقود التذاكر الملغاة يتم عن طريق خطوتين، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لدي تذكرة من دبي إلى جدة في تاريخ ٥ فبراير وقد تم إلغاء الرحلة من قبلكم كيف أستطيع استرداد نقودي؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع تويتر: «يمكنك طلب الاسترجاع باستخدام رقم التذكرة الإلكترونية واسم العائلة عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، واختيار سبب الإلغاء/ الرحلة ملغاة».

وأضاف: «حسب توجيهات الجهات المختصة تم تعليق الدخول إلى المملكة مؤقتًا اعتبارًا من ٣ فبراير الساعة ٩ مساءً، ويستثنى من ذلك المواطنون والدبلوماسيون والممارسون الصحيون وعائلتهم».

وعلمت «عاجل» من مصادرها، أن الخطوط السعودية أصدرت تعميمًا لجميع منسوبيها يؤكد تفعيلها لنظام العمل عن بُعد بنسبة 50% من أعداد موظفيها لمدة 10 أيام.

وقالت المصادر إن التعميم أكد أنه من منطلق حرص شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي على سلامة منسوبيها وحرصًا على منع تفشي فيروس كورونا المستجد في مواقع العمل، فسيتم اعتبارًا من يوم الأحد 7 فبراير الجاري البدء بتفعيل نظام العمل عن بعد بنسبة 50% من أعداد موظفي الشركة ولمدة 10 أيام قابلة للتمديد.

وأضافت أنه سيتم التنسيق للقرار من قبل رؤساء مراكز التكلفة ورئيس القطاع، ويُستثنى من ذلك الموظفون العاملون في المواقع التشغيلية والعاملون بنظام النوبات، كما أكدت الشركة على جميع الموظفين الالتزام التام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة في مقرات العمل.

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