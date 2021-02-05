شكرا لمتابعة خبر عن لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح نظام العمل في المملكة، أنه لا يحق لصاحب العمل محاسبة الموظف على التأخير عن الدوام بسبب الظروف الجوية خوفاً على سلامته، وفقا لتعميم وزير الداخلية رقم ٩٨١٠/٢٩.

وتضمنت أهم أحكام الإجازة بدون أجر:" طلب الإجازة يجب أن يكون من الموظف وليس صاحب العمل "، وجاء ذلك استناداً للمادة ١١٦ من نظام العمل بأنه لا يجوز إجبار الموظف على إجازة دون أجر إلا بموافقته.

وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قالت إن المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف ستشتمل على قاعدة بيانات طالبي العمل في القطاعين العام والخاص.

وأوضحت أن المنصة تهدف إلى تحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، قطاع عام، قطاع خاص)، بما يضمن تحقيق الفاعلية والدقة والشفافية في عملية التوظيف.