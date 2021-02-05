شاهد.. انحراف مركبات وحوادِث سير بسبب الأمطار الغزيرة في ضباء بتبوك

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وثقت مقاطع فيديو متداولة، الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الساعات الماضية على محافظة ضبا بمنطقة تبوك.

وأظهرت مقاطع نشرها كل من خالد الغفلي، وفهد بن سليمان البلوي، تجمعات مياه الأمطار في شوارع المدينة والتي أدت لجرف بعض المركبات ووقوع حوادِث مرورية، كما تسبب في تهدم بعض المباني، وانحراف عدد من السيارات عن الطريق.

وكانت أمانة منطقة تبوك دعت أمس الأهالي لأخذ الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار، واتباع المسارات والطرق قدر الإمكان وعدم المجازفة بالاقتراب من مواقع السيول وتجمعات المياه.

كما استنفرت الأمانة فرقها البشرية والآلية لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، وذلك بإشراف أمين المنطقة، المهندس درويش آل محفوظ.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني نوهت بورود تنبيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على منطقة تبوك ويشمل ذلك “ضباء، والوجه، وأملج” حتى الساعة 12 مساء اليوم (الخميس).

Source akhbaar24.argaam

