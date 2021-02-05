شركة المياه الوطنية تعلن عن وظائف إدارية في مقرها الرئيسي بالرياض

︎ :

.



تعلن شركة المياه الوطنية (NWC) عن توفر وظائف إدارية لحملة البكالوريوس مع الخبرة في مقرها الرئيسي بمدينة الرياض، حسب المسميات والشروط التالية:

– أخصائي الاستراتيجية (Strategy Specialist)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة الصناعية، المالية، نظم المعلومات الإدارية مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذو صلة.

الوصف الوظيفي: دعم تطوير الخطة التفصيلية السنوية لشركة المياه الوطنية مع وضع التوقعات الشهرية وربطها بالميزانية بالتنسيق مع أدارات الشركة.

– أخصائي أداء الشركة (Corporate Performance Specialist)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في (إدارة الأعمال، الاقتصاد، الهندسة الصناعية، المالية، نظم المعلومات الإدارية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذو صلة.

الوصف الوظيفي: تحليل الأعمال والتنسيق مع وظائف وإدارات شركة المياه الوطنية لضمان أن تخطيط الأعمال يتم بكفاءة وفعالية ويشمل الشركة بأكملها.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية (مستوى متوسط فأعلى).

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته ذات الصلة بالوظيفة.

نبذة عن الشركة:

شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية ، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة)، تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية ،حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء ، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي ، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية و حماية البيئة ، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة ، وتقديم خدمات راقية للعملاء ، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الخميس 1442/6/22هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: http://bit.ly/2Gnf1ek

Source wadhefa

