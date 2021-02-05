جامعة الملك خالد تعلن طرح 10 دورات مجانية عن بعد لكافة أفراد المجتمع

︎ :

.



تعلن جامعة الملك خالد (عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر) عن طرح (10) دورات مجانية متنوعة (عن بعد) لجميع أفراد المجتمع (رجال ونساء) خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ وذلك في عدد من المجالات العلمية والمعرفية والمهارية المتنوعة وتشمل:

– خطوات تصميم موقع إلكتروني

– التميز الإداري للقيادات

– مجابهة الفيروسات والأمراض الوبائية

– الذكاء الاجتماعي ومهارات التواصل الفعال

– قيادة التغيير المؤسسي

– الاستراتيجية الحديثة لتطوير الأداء

– إدارة ضغوط العمل وترتيب الأولويات

– المحاسبة لغير المحاسبين

– تقنيات الطاقة الشمسية في الأغراض المنزلية والتجارية

– التجارة الإلكترونية من الألف إلى الياء

المزايا:

– دورات مجانية (عن بعد) للرجال والنساء من كافة المناطق.

– شهادة إجتياز معتمدة من جامعة الملك خالد.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل (قريبا) وسيتم إتاحة نماذج التسجيل قبل بدء الدورات على الرابط التالي: https://bit.ly/3jZQcUs

تفاصيل أكثر:

https://www.kku.edu.sa/ar/node/100748

Source wadhefa

