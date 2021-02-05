إمداد الخبرات تعلن 6 وظائف إدارية و تقنية لحديثي التخرج و ذوي الخبرة

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تعلن شركة إمداد الخبرات عن توفر (6) وظائف إدارية وتقنية للرجال والنساء في مدينة (الرياض) لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) على النحو التالي:

– مساعد موارد بشرية – تمهير (Human Resources Assistant – Tamheer)

المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية) وأن لا يكون قد سبق توظيفه منذ ستة أشهر ولم يسبق له المشاركة في تمهير (لا يشترط الخبرة).

الوصف الوظيفي: المساعدة في عملية التوظيف من خلال تحديد المرشحين وإجراء الفحوصات المرجعية وإصدار عقود العمل.

– محلل أعمال (Business Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (نظم معلومات، نظم معلومات إدارية) مع خبرة لا تقل عن سنتين في تحليل الأعمال ومعرفة في استخدام نظام (BPMN).

الوصف الوظيفي: تحديد ووصف وتحليل العمليات التجارية الأساسية وسير العمل وبناء وتوثيق نموذج التشغيل وتقديم التوصيات المناسبة.

– محاسب (Accountant)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (المحاسبة) أو ما يعادلها وخبرة سابقة في نفس المجال مع القدرة على تحليل البيانات المالية.

الوصف الوظيفي: إدخال البيانات المحاسبية في نظام المحاسبة وإعداد المدفوعات للبائعين والدائنين والموظفين وجميع العمليات المحاسبية.

– مدير العمليات (Operations Manager)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة أعمال، إدارة عمليات) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات منها 3 سنوات في منصب قيادي.

الوصف الوظيفي: إدارة وتوجيه أنشطة العمليات ومراكز الخدمة لضمان زيادة الكفاءة ورضا العملاء ضمن التوجه المحدد والخطط الاستراتيجية.

– محلل بيانات (Data Analyst)

المتطلبات: بكالوريوس (إدارة أعمال، علوم بيانات، نظم معلومات إدارية) أو ما يعادلهم مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في تحليل الأعمال.

الوصف الوظيفي: تحليل وتفسير البيانات وتحويلها إلى معلومات يمكن أن توفر طرقاً لتحسين الأعمال والتأثير على قرارات العمل.

– مدير منتج (Product Manager)

المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (علوم حاسب، هندسة حاسب) مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذو صلة بتقنية المعلومات.

الوصف الوظيفي: تطوير المنتجات من خلال إجراء أبحاث السوق وتوليد منتطلبات المنتج وتحديد المواصفات والجداول الزمنية للإنتاج والتسعير.

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج الأوفيس.

نبذة عن الشركة:

تأسست شركة (إمداد الخبرات) تحت مظلة شركة علم لتوفير الكفاءات البشرية المؤهلة لاستكمال مشاريع علم، بعد ذلك توسعت الشركة لتوفير الموارد البشرية المؤهلة للمنشآت في القطاعين العام والخاص لتصبح الشريك الاستراتيجي الذي يقدم خدمات الموارد البشرية باحترافية وبمعايير عالمية.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من اليوم الأحد 1442/4/14هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/39MwXv5

Source wadhefa

